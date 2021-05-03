«أم زياد».. نائب أمير الشرقية يوجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي لـ«بائعة الخضار»

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وجّه نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة «أم زياد» بائعة الخضار بالدمام، والتي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث شمل التوجيه لأمانة المنطقة الشرقية بتجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام.

وأعربت بائعة الخضار السعودية «أم زياد»، عن استغرابها، بسبب المعلومات المغلوطة التي ذكرها مصور فيديو تهجم فيه عليها أمام بسطتها لبيع الخضراوات في الدمام؛ قالت أم زياد: «انتشر الفيديو على مدى واسع، رغم أنني امرأة ترغب بالحصول على رزقها بيدها فقط».

وأضافت: «أنا أبيع البصل والبطاطس والخضراوات منذ ثلاث سنوات، متنقلةً بين الأحياء لجمع ما تيسر من الأموال»، وفقًا للعربية.

وواصلت عن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل: «الرجل الذي صورني يشاهدني دورياً في الحي، ولكن استغربت عند اقترابه مني وتحقيقه معي، فأنا لا أحتاج التعاطف من أحد، وعملي واجتهادي هو أفضل وسيلة للاعتزاز بنفسي».

وتابعت: «قام هذا الشخص باستدعاء الشرطة، لكن هذا التصرف سبب لي الفزع، وأصبحت خائفة من التواجد في الحي، لأني أصبحت حديث المجالس، للآسف».

وكشفت أم زياد، أن لديها 9 أبناء يسكنون معها في بيت واحد، مضيفة: «أنا حريصة على انتقاء بضاعتي لبيعها بأسعار منافسة وكسب أموال لا تتجاوز 100 ريال يومياً».

وشددت على أنها لا ترغب بإيذاء أحد أو قطع رزقه، وتتمنى توفير مكان ملائم لها لبيع بضاعتها بعيداً عن أشعة الشمس.

وتصدر الوسم الذي يحمل اسم المواطن الذي صور «أم زياد» قائمة «تويتر» في السعودية حيث استغرب المغردون من موقفه، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته.

يُذكر أن النيابة العامة استدعت الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع للتحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.