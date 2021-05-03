صحة الشرقية تنفذ 293 زيارة توعوية في مدن الشرقية

المناطق_ فتحيه عبدالله

نفذت صحة الشرقية وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ، الحملة التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” الموجهة لأهالي المنطقة الشرقية، لتوعيتهم بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وقد عملت صحة الشرقية وعلى مدى أسبوعين بالقيام بـ 293 زيارة في عدد من مدن الشرقية شملت “الدمام والخبر والظهران” لتوعية أصحاب المنشآت والعاملين فيها والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية من خلال تطبيق توكلنا وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من تعقيم الأسطح ووجود تباعد بين الطاولات، وحثهم على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

كما قامت اللجان خلالها بتوزيع 1465 بوستر وملصق توعوي على المنشآت و 422 باركود مطبوع للإجراءات الاحترازية لتثبيتها على عدد من المنشآت

وأكدت صحة الشرقية على استمرار الجولات الميدانية ضمن الحملة التوعية معتمدين عليك وعلى خطوتك وذلك لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب أيام عيد الفطر مع تمنياتها الصحة والسلامة للجميع