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أكثر من 2900 مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي خلال شهر إبريل لعام 2021م

أكثر من 2900 مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي خلال شهر إبريل لعام 2021م

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أكثر من 2900 مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي خلال شهر إبريل لعام 2021م

أكثر من 2900 مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي خلال شهر إبريل لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=979314
المناطق_حفر الباطن

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ2932 مراجعًا ومراجعة خلال شهر إبريل للعام الحالي 2021م ، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 540 مراجع ، و 85 مراجع لعيادة جراحة اللثة ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 408 مراجع ، فيما وصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 362 مراجعاً ، واستفاد 309 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال، وأجرى مركز طب الأسنان التخصصي 450 أشعة وكذلك تم متابعة 217 مراجع في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 41 مراجعاً ، ليصل عدد مراجعي عيادة علاج تحفظي 196 ، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 324 مراجع.
وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.

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