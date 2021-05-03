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” هدية” توزّع أكثر من نصف مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

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” هدية” توزّع أكثر من نصف مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

” هدية” توزّع أكثر من نصف مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=979323
المناطق_واس

وزّعت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أكثر من نصف مليون عبوة ماء زمزم وعبوات مياه صحية في 8 نقاط اتصال بالمعتمرين والمصلين المتجهين إلى المسجد الحرام عبر مراكز نقل ضيوف الرحمن التابعة للنقابة العامة للسيارات.
من جهته أوضح المدير العام للجمعية منصور العامر أن جمعية هدية من غرة الشهر المبارك أطلقت حزمة من البرامج والخدمات الإبداعية والنوعية لخدمة المصلين والمعتمرين والتسهيل عليهم في أداء المناسك، وكان من ضمنها مشروع سقيا الماء الذي تحرص الجمعية على أن تصل عبوة الماء إلى يد المستفيد مبردة وبجودة عالية، مبيناً أن هدية في العشرين يوما الأولى من شهر رمضان المبارك وزعت 512,577 ألف عبوة ماء زمزم وعبوات مياه صحيه على ضيوف الرحمن في مراكز النقل التابعة للنقابة العامة للسيارات في كدي والششة وأنفاق طريق الأمير متعب، ونقاط التجمع في ” الشبيكة، وأجياد، والغزة، والزاهر، وشركة مكة للإنشاء والتعمير”.
ودعا العامر المحسنين إلى البذل والعطاء في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لمثل هذه المشاريع التي هي من أفضل الصدقات مستدلاً بحديث رسول الله صلى الله عليه “أَيّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ” مضيفاً أن هدية نوعت طرق المشاركة معها عبر جهاز “رافد” بطريقة سهلة وميسرة نقدياً أو إلكترونياً من خلال توفيره في مكاتب الجمعية القريبة من المسجد الحرام، إضافة إلى متجرها الإلكتروني HGC.org.sa ، والتحويل عبر الحسابات البنكية.

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