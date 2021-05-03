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الصحة العالمية: أزمة لقاحات كورونا تتطلب قيادة فعلية من مجموعة السبعة الكبار

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الصحة العالمية: أزمة لقاحات كورونا تتطلب قيادة فعلية من مجموعة السبعة الكبار

الصحة العالمية: أزمة لقاحات كورونا تتطلب قيادة فعلية من مجموعة السبعة الكبار
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن حلّ الأزمة الحالية في لقاحات فيروس كورونا المستجد لا يمكن أن يتم دون قيادة فعلية من مجموعة السبعة الكبار، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى 35 مليار دولار لتوفير اللقاح للجميع العام المقبل.
وقال في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف اليوم: إن العالم يواجه بالفعل مشكلة حساسة فيما يتعلق بالوصول إلى اللقاحات، لافتاً الانتباه إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في تعزيز القدرة على إنتاج لقاحات كورونا.
وشدد على أن المناقشات التي تجرى في منظمة التجارة العالمية بشأن التنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات هي مهمة للغاية، مؤكداً أهمية الاستجابة لمبادرة الهند وجنوب أفريقيا في هذا الصدد.
وأوضح أن عملية الإعفاء من حقوق الملكية الفكرية لإنتاج اللقاحات مازالت صعبة حتى الآن، معرباً عن أمله في أن يدرك قادة العالم أهمية هذا الموضوع من أجل زيادة إنتاج اللقاحات وزيادة نسبة التلقيح في العالم، خاصة في ظل تحورات الفيروس التي تظهر.
من جهته، قال كبير مستشاري مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور بروس الوارد إنه كان يجب توريد 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا من الهند ومع الأزمة التى تعيشها الآن، فإنه يجب سد هذه الفجوة.
وأعرب عن أمله في أن تنتهى أزمة انتشار فيروس كورونا الحالية في الهند، وأن تنحسر وتكون الدولة قادرة على تصدير اللقاحات مرة ثانية، لافتاً الانتباه إلى أنه لا يعرف تاريخاً محدداً لذلك.

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