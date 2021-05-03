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انطلاق حملة «ممتثل عشان أحب البكيرية »

انطلاق حملة «ممتثل عشان أحب البكيرية »

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انطلاق حملة «ممتثل عشان أحب البكيرية »

انطلاق حملة «ممتثل عشان أحب البكيرية »
http://almnatiq.net/?p=979352
المناطق_محمد المسلم

انطلقت حملة «ممتثل عشان أحب البكيرية » مساء اليوم الإثنين في مول البكيرية التي وجه بها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وذاك بحضور رئيس البلدية الأستاذ يوسف بن عبدالله الخليفة ورئيس المجلس البلدي الأستاذ مسلم بن محمد المزيني التي دشنها أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي حملة «ممتثل» بالمنطقة.وأوضح رئيس البلدية يوسف الخليفة أن الحملة تهدف إلى مساندة جهود البلدية الرقابية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فايروس كورونا المستجد، وذلك في المنتزهات والأسواق والأماكن العامة من خلال وضع ملصق شعار «ممتثل» على واجهة عدد من المحلات المثالية الملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية ، وبين ” الخليفة ” أن البلدية تعمل وبمشاركة الجهات المعنية من خلال الحملة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك عدد من المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

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