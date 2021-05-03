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الحميدي يدشن مشروع نظافة مدينة أبها في حلته الجديدة

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الحميدي يدشن مشروع نظافة مدينة أبها في حلته الجديدة

الحميدي يدشن مشروع نظافة مدينة أبها في حلته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=979353
المناطق_أبها

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مشروع نظافة مدينة أبها اليوم الاثنين الموافق الحادي والعشرون من شهر رمضان لعام 1442 هـ والذي يعد من أكبر المشاريع بالمنطقة والأهم من الناحية الاستراتيجية كما أنه يعد أحد المشاريع المخدومة ضمن مظلة (منصة مدينتي) والتي سيتم تدشينها في وقت لاحق .
كما أوضح سعادته أنه تم اعتماد اللون الجديد للمشروع وشعاره بموافقة صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير عسير وسيوفر المشروع العديد من البرامج الجديدة والتي ستساعد على إحكام الرقابة وتحسين الاداء والارتقاء بالخدمات المقدمة ومن أهمها توفير خدمات نظام تتبع المركبات وخطوط سيرها وتفريغ الحاويات في وقتها وحظر بعض الأماكن ومنع دخول عمال و معدات النظافة إليها وذلك لمعالجة السلوكيات الخاطئة للعمالة والسائقين كما تم تأمين الحاويات سعة 1700 لتر و260 لتر الجديدة والمزودة بكفرات و غطاء لتقليل الروائح والانبعاثات وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .
ومن جانبه اعرب سعادته عن ترحيب الأمانة بالمواطنين لتلقى البلاغات عبر نظام 940 أو أي ملاحظات أو قصور في الاداء ووعد سعادته بالاستمرار في تقديم مستويات أفضل خلال الفترة القادمة.
يذكر أن أمانة عسير قد اعتمدت الهيكل الإداري الجديد للإدارة العامة للنظافة كما تم إنشاء إدارة جديدة تابعة لها تحت مسمى (إدارة البلاغات والمتابعة) وهي تختص بتلقي البلاغات ومتابعتها لحين معالجتها وإغلاقها.

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