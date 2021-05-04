شاهد..قيادة المملكة مثالاً يحتذى في عدلها وحكمتها

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المناطق_ الرياض

رغم محاولات الإعلام المناوئ للمملكة لحجب نجاحات المملكة وتفوقها على الصعيدين العربي والعالمي إلا أن صوت الشعوب لا يمكن إسكاته ولا يمكن لهذا الإعلام تجاهل تعبيره عن آرائه بعيداً عن القيود الإعلامية.
كما أن محاولة تلك الوسائل القذرة والمكشوفة لزعزعة موقع المملكة العربي والإسلامي والدولي بات مكشوفاً لتلك الشعوب التي بدأت تطالب بنقل تجربة المملكة في حربها على الفساد الذي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
إن ما قامت به قيادة المملكة من ملاحقة للفساد وإحلال العدل والمساواة وصناعة قوانين وأنظمة ساوت الأمير والتاجر والفقير وجعلتهم سواء أمام القانون، جعل من تلك الشعوب تتأمل في حكومات شبيهة تحارب الفساد وتعمل لشعوبها.

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