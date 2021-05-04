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الحماية الأسرية بالرياض تطلق عشر مبادرات بالتعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي

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الحماية الأسرية بالرياض تطلق عشر مبادرات بالتعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي

الحماية الأسرية بالرياض تطلق عشر مبادرات بالتعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي
http://almnatiq.net/?p=979363
المناطق_ الرياض

اطلقت ادارة الحماية الأسرية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الأخيرة الماضية و بالتعاون مع مؤسسات القطاع الغير ربحي عشر مبادرات تنموية لتعزيز دعم الحالات المستهدفة بخدماتها وسد مختلف احتياجاتهم .
وتهدف المبادرات الى تشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل مناسبة لحالات العنف الأسري بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والخدمات الإجتماعية والنفسية والقانونية لهم حسب الإحتياج من خلال عقد الشراكات مع العديد من الجمعيات مثل “جمعية مودة الخيرية وجمعية الوفاء للخدمات القانونية وجمعية بنيان الخيرية وجمعية النهضة النسائية “.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ان ادارة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض عملت خلال المدة نفسها وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع غير الربحي على زيادة التغطية الجغرافية لوحدات الحماية الإجتماعية في محافظات المنطقة والتوسع في تكوين فرق الحماية الإجتماعية بالإضافة إلى رفع مستوى الكادر النفسي والإجتماعي العامل في مجال الحماية الإجتماعية وتطوير مهاراته عن طريق تكثيف البرامج التدريبية وورش العمل الموجهة طوال العام .

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