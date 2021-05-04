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هيئة الاتصالات تدعو الجهات والشركات إلى الاستفادة من الرقم المجاني (800)

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هيئة الاتصالات تدعو الجهات والشركات إلى الاستفادة من الرقم المجاني (800)

هيئة الاتصالات تدعو الجهات والشركات إلى الاستفادة من الرقم المجاني (800)
http://almnatiq.net/?p=979368
المناطق_ الرياض

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات والشركات إلى الاستفادة من الموارد الرقمية المجانية عبر الرقم (800) لخدمة عملائهم، حيث تتيح الهيئة هذه الأرقام بهدف رفع مستوى جودة الخدمات لدى المنشآت الخدمية والتجارية، والتسهيل على العملاء، وعدم تحملهم أعباء مالية.

وأضافت أنها وفرت الموارد الترقيمية الكافية للرقم المجاني (800) لدى مقدمي الخدمات ضمن بيئة تنافسية، وتمكين الحصول عليها بطريقة سهلة وميسرة.

وأوضحت الهيئة بأنها ألزمت في وقت سابق جميع الجهات التي تقع تحت صلاحياتها التنظيمية مثل مقدمي خدمات الاتصالات والبريد بتوفير رقم اتصال مجاني لخدمة العملاء، وتأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيد من قبل مقدمي الخدمات، وإتاحة التواصل مع القسم وتقديم الشكاوى عبر جميع الوسائل الممكنة، سواء إلكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي، وعدم إلزام المستفيد بوسيلة واحدة لتقديم شكواه، وأن يكون الوصول إلى هذه الوسائل واضحًا وميسرًا ومجانًا، وذلك بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة، مشيرةً إلى أن كل جهة تتحمل مسؤولية حماية العملاء في القطاع الذي يقع تحت إشرافها من خلال إلزام الشركات التجارية بتقديم خدمة العملاء عبر الأرقام المجانية.

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