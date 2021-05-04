محافظ الوجه يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك”

المناطق_علي العميري

بناء على توجيه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان حفظه الله ‏دشن محافظ الوجه العقيد شجاع الشريف بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الوجه خالد بن حامد البلوي في مقر المحافظة مساء اليوم حملة زكاة الفطر المبارك “أخرج زكاتك من بيتك”. وتتيح هذه الحملة التي أُطلقت عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، إخراج زكاة الفطر في أي يوم من أيام رمضان بناء على إجازة هيئة كبار العلماء، على أن يتم إخراجها في الوقت المحدد شرعاً.‏ وتعد المنصة الوطنية للتبرعات، نموذجاً وطنياً لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.