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جمعية الإحسان ببريدة تبدأ باستقبال طلبات توكيل شراء زكاة الفطر

أبرز المواد

جمعية الإحسان ببريدة تبدأ باستقبال طلبات توكيل شراء زكاة الفطر

جمعية الإحسان ببريدة تبدأ باستقبال طلبات توكيل شراء زكاة الفطر
http://almnatiq.net/?p=979375
المناطق_واس

بدأت جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة باستقبال طلبات توكيل شراء زكاة الفطر لهذا العام عبر متجر الإحسان .
وتتكفل الجمعية بعد التوكيل بشراء زكاة الفطر وإيصالها لمستحقيها في وقتها الشرعي قبل العيد بيوم .
يذكر أن التكلفة المالية الإجمالية للبرنامج خلال العام الماضي 1441هـ بلغت 1.288.252 ريالًا ، حيث قام 75260 فردًا بتوكيل جمعية الإحسان بإخراج زكاة فطرهم نيابة عنهم، وبلغت كميات زكاة الفطر المستقبلة 166.400 كجم من الأرز, و 17.640 كجم من التمر ، وبلغت كميات الزكاة الموزعة على الأسر المسجلة بالجمعية 19.840 كجم من الأرز ، و 6000 كجم من التمر، وبلغت كميات الزكاة الموزعة على الأسر المسجلة بجمعيات القصيم 146.600 كجم من الأرز، و 11.888 كجم من التمر، وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة من زكاة الفطر 3996 أسرة، وذلك بمشاركة 18 جمعية خيرية .

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