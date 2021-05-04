جمعية الإحسان ببريدة تبدأ باستقبال طلبات توكيل شراء زكاة الفطر

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بدأت جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة باستقبال طلبات توكيل شراء زكاة الفطر لهذا العام عبر متجر الإحسان .

وتتكفل الجمعية بعد التوكيل بشراء زكاة الفطر وإيصالها لمستحقيها في وقتها الشرعي قبل العيد بيوم .

يذكر أن التكلفة المالية الإجمالية للبرنامج خلال العام الماضي 1441هـ بلغت 1.288.252 ريالًا ، حيث قام 75260 فردًا بتوكيل جمعية الإحسان بإخراج زكاة فطرهم نيابة عنهم، وبلغت كميات زكاة الفطر المستقبلة 166.400 كجم من الأرز, و 17.640 كجم من التمر ، وبلغت كميات الزكاة الموزعة على الأسر المسجلة بالجمعية 19.840 كجم من الأرز ، و 6000 كجم من التمر، وبلغت كميات الزكاة الموزعة على الأسر المسجلة بجمعيات القصيم 146.600 كجم من الأرز، و 11.888 كجم من التمر، وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة من زكاة الفطر 3996 أسرة، وذلك بمشاركة 18 جمعية خيرية .