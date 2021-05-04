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أمير منطقة حائل يفتتح مركز حسناء الرضيمان لغسيل الكلى بمحافظة الشنان

أمير منطقة حائل يفتتح مركز حسناء الرضيمان لغسيل الكلى بمحافظة الشنان

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أمير منطقة حائل يفتتح مركز حسناء الرضيمان لغسيل الكلى بمحافظة الشنان

أمير منطقة حائل يفتتح مركز حسناء الرضيمان لغسيل الكلى بمحافظة الشنان
http://almnatiq.net/?p=979381
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن قطار تطوير الخدمات الطبية في المنطقة يسير في الاتجاه السليم لخدمة أبناء المنطقة ومحافظاتها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة من معالي وزير الصحة وتضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص لتسريع خطوات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 , مشيداً بجهود صحة حائل وتجمع حائل الصحي والدور الكبير من رجل الأعمال عواد الرضيمان الذي أصبح عنواناً لرجل الأعمال المستشعر لمسؤولياته الاجتماعية والمساهم في دفع جهود التطوير في المنطقة, داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك وأن يرحم أموات المسلمين وأن يقدم هذا المركز الخدمات المتكاملة لأهالي الشنان والمراكز التابعة لها على أكمل وجه.
جاء ذلك في تصريح لسموه بعد أن افتتح في محافظة الشنان أمس, مركز حسناء الرضيمان لغسيل الكلى، الذي يستهدف خدمة 22 ألف نسمة من سكّان محافظة الشنان والقرى والمراكز التابعة لها، بطاقة استيعابية أسبوعية 462 مريضًا، وبمساحة إجمالية 2000 متر مربع.
وقد أقيم حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم , ثم كلمة مساعد الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور خليل الشمري أكد خلالها أن برامج تطوير الخدمات الطبية بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه يسير كما هو مخطط له, مثنياً على الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص المتمثلة بأبناء المرحومة حسناء الرضيمان, عاداً إياها بأنها من مسرعات توفير الخدمات الطبية بالمنطقة وستنعكس بالإيجاب على توفير الخدمات العلاج للمرضى .
من جهته تحدث رجل الأعمال عواد الرضيمان عن المركز وخدماته للمرضى في محافظة الشنان والمراكز التابعة لها مؤكداً أن الدعم الذي وجده من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه والتعاون البناء من القائمين على الخدمات الصحية سهل تمكينه وإخوانه وعائلته من إتمام هذا المركز, سائلاً الله أن يتقبله بكريم ثوابه عن والدته رحمها .
وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة حائل عدداً من المتبرعين بالكلى في منطقة حائل للمرضى المحتاجين, كما كرم سموه المساهمين في إنجاح هذه المشروع الصحي والخيري, كما تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .
حضر الحفل محافظ الشنان فايز بن حسن الحربي , ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري وعدد من المسؤولين .

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