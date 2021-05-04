“مكافحة المخدرات”: المدمن مريض وليس مجرماً ولن تقام دعوى ضد من يتقدم للعلاج

المناطق - الرياض:

قال مدير مركز استشارات الإدمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات سعود القعيد، إن الشخص المدمن ليس مجرماً، ناصحاً الجميع بالعلاج مع الإدمان؛ حيث إنه لن تسجل دعوى ضد من يرغب في التعافي.

ولفت القعيد إلى أهمية أن يكون لدى الأسر الوعي والدراية الكافية بعلامات الإدمان لمعرفة إن كان هناك فرد مدمن في الأسرة، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن المدمن لأنه قد يشكل خطورة على نفسه وعلى الآخرين.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الأنظمة لا تصنف المدمن بأنه مجرم، مشيراً إلى أنه لو تقدم الشخص للعلاج من الإدمان أو طلبت أسرته علاجه فلن تقام ضده دعوى أو تسجل عليه قضية.

ونصح بالتواصل مع مركز استشارات الإدمان الذي يقوم بتقديم الاستشارات اللازمة والنصح والإرشاد للإقلاع عن المواد المخدرة من قبل مختصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية.