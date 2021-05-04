احدث الأخبار

“زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد
أبرز المواد
 “زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد
أبرز المواد
 “مكافحة المخدرات”: المدمن مريض وليس مجرماً ولن تقام دعوى ضد من يتقدم للعلاج
أبرز المواد
 التمياط يهنئ الامير سلطان بن سلمان على الثقة الملكية
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يفتتح مركز حسناء الرضيمان لغسيل الكلى بمحافظة الشنان
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تنعش قطاع الفنادق بمنحه خاصية إصدار تصاريح العمرة خلال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 جمعية الإحسان ببريدة تبدأ باستقبال طلبات توكيل شراء زكاة الفطر
أبرز المواد
 محافظ الوجه يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك”
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تدعو الجهات والشركات إلى الاستفادة من الرقم المجاني (800)
أبرز المواد
 الحماية الأسرية بالرياض تطلق عشر مبادرات بالتعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي
أبرز المواد
 شاهد..قيادة المملكة مثالاً يحتذى في عدلها وحكمتها
أبرز المواد
 انطلاق حملة «ممتثل عشان أحب البكيرية »
منطقة القصيم
“زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

“زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

أبرز المواد
“زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

“زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

أبرز المواد
“مكافحة المخدرات”: المدمن مريض وليس مجرماً ولن تقام دعوى ضد من يتقدم للعلاج

“مكافحة المخدرات”: المدمن مريض وليس مجرماً ولن تقام دعوى ضد من يتقدم للعلاج

أبرز المواد
التمياط يهنئ الامير سلطان بن سلمان على الثقة الملكية

التمياط يهنئ الامير سلطان بن سلمان على الثقة الملكية

أبرز المواد

“زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

“زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد
http://almnatiq.net/?p=979400
المناطق - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس الاثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك، عن تلقي خدمة (زكاتي) الإلكترونية أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، بعد أن كان إجمالي ما تلقته قبل 5 أيام 27 مليون ريال.

وبينت “الزكاة والدخل” بأن أول أمس الأحد الموافق العشرين من رمضان كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة إلى الهيئة، إذ بلغت فيه الزكوات حوالي 5 ملايين ريال.

وكشفت الهيئة عن أن قرابة 9 آلاف شخص أخرجوا زكاتهم عبر الموقع الإلكتروني للخدمة (هنا)، فيما كان عدد الأفراد الذين أخرجوا زكاتهم عبر تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية أكثر من 4300 شخص.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد من مواطنين ومقيمين إلى إخراج زكاتهم عبر خدمة (زكاتي) بمنصتيْها الإلكترونيتين عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، حيث يتم توجيه الزكوات مباشرةً إلى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرفها على المستفيدين من البرنامج.

يُشار إلى أن الهيئة تتيح خدمة (زكاتي) في عامها الرابع على التوالي، اغتناماً لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد لزكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، وApple Pay.​

روابط ذات صلة

“زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

“زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد
“مكافحة المخدرات”: المدمن مريض وليس مجرماً ولن تقام دعوى ضد من يتقدم للعلاج

“مكافحة المخدرات”: المدمن مريض وليس مجرماً ولن تقام دعوى ضد من يتقدم للعلاج
التمياط يهنئ الامير سلطان بن سلمان على الثقة الملكية

التمياط يهنئ الامير سلطان بن سلمان على الثقة الملكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*