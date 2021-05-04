“المودة” توزع 2,500 سلة غذائية عبر حملة “عطاءٌ بإحسان”

المناطق - واس:

وزعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، 2,500 سلة غذائية للأسر المحتاجة عبر مبادرة حملة “عطاءٌ بإحسان” بالشراكة مع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي، أن مشروع توزيع السلال الغذائية تم عبر مجموعة من فرق العمل الإدارية والميدانية والتطوعية التي حرصت على وصول السلال للأسر المحتاجة، من المستفيدين المسجلين بالجمعية.



وأعرب عن شكره لإدارة منصة “إحسان” التي أسهمت بعرض المبادرة في المنصة، واكتمال مبلغ الحملة في أقل من يومين، التي تستهدف تقديم السلال الغذائية لـ 2,500 أسرة من الأسر الأشد حاجة، التي يصل عدد أفرادها إلى ما يقارب 12,000 فرد.



وأشار السمنودي إلى أن جمعية المودة تعمل حالياً على مشروع لتقديم البطاقات الإلكترونية للأسر الفقيرة المتعففة بحيث تستطيع الأسرة الشراء عبر مجموعة من المتاجر الكبرى وفق احتياجاتها من المواد الغذائية والملابس والمستلزمات الشخصية.