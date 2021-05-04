محافظ الوجه يدشن حملة “اخرج زكاتك من بيتك”

المناطق - واس:

‏دشن محافظ الوجه العقيد شجاع الشريف أمس حملة “اخرج زكاتك من بيتك”، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة خالد بن حامد البلوي، وذلك في مقر المحافظة.



ويتم إخراج زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وتعد المنصة الوطنية للتبرعات، نموذجاً وطنياً لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.