استشارية أمراض معدية توجه عدة نصائح للمسافرين إلى خارج في ظل ترقب بدء الرحلات

المناطق - الرياض:

وجهت استشارية الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتورة حوراء البيات، عدة نصائح لمن عزموا السفر إلى خارج المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن سمحت وزارة الداخلية بفتح السفر للمواطنين اعتباراً من 17 مايو الجاري.

وقالت الدكتورة حوراء خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه لا يُنصح بالسفر إلى خارج المملكة خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى، وعدم السفر إلى الدول الأوروبية التي تشهد كثافة سكانية عالية، مشيرةً إلى أن بعض هذه الدول تتعرض حالياً لموجة ثالثة من فيروس “كورونا”.

كما نصحت الأشخاص الذين يسافرون بغرض السياحة، بالسفر إلى الدول التي تتميز بطقس معتدل، وذات كثافة سكانية أقل، بجانب الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، وأخذ اللقاح.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الأحد الماضي اعتماد رفع تعليق سفر المواطنين للخارج، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو الجاري، وذلك لعدد من الفئات.