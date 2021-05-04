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محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد أحمد بن محمد محفوظ عسيري

محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد أحمد بن محمد محفوظ عسيري
http://almnatiq.net/?p=979434
المناطق - محايل عسير:

تقدم محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي مستقبلي جثمان شهيد الواجب العريف أحمد بن محمد محفوظ عسيري من مركز قنا قرية مجوره يرافقه رئيس مركز قنا الأستاذ عبدالله بن عايض عسيري وعددا من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشائخ والأهالي، وأدوا الصلاة على الفقيد مساء أمس الإثنين.

والعسيري هو أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وأديت الصلاة على الشهيد في ساحة المركز الحضاري ونقل إلى مقبرة مجورة.

وقد نقل الفلقي تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلآ الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد واخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

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