احدث الأخبار

عائض القرني يُقدم قصيدة لبائعة الخضار
أبرز المواد
 محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد أحمد بن محمد محفوظ عسيري
أبرز المواد
 مصر توقع عقدًا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة رافال
أبرز المواد
 حساب المواطن يؤكد أن تعليق الطلبات الجديدة للتسجيل لا زال مستمرًّا
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
 استشارية أمراض معدية توجه نصائح للمسافرين للخارج في ظل ترقب بدء الرحلات
أبرز المواد
 محافظ الوجه يدشن حملة “اخرج زكاتك من بيتك”
أبرز المواد
 “المودة” توزع 2,500 سلة غذائية عبر حملة “عطاءٌ بإحسان”
أبرز المواد
 “التجارة” تجري تعديلًا على البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية
أبرز المواد
 “زكاتي” تتلقى أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد
أبرز المواد
 “مكافحة المخدرات”: المدمن مريض وليس مجرماً ولن تقام دعوى ضد من يتقدم للعلاج
أبرز المواد
 التمياط يهنئ الامير سلطان بن سلمان على الثقة الملكية
أبرز المواد
عائض القرني يُقدم قصيدة لبائعة الخضار

عائض القرني يُقدم قصيدة لبائعة الخضار

أبرز المواد
محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد أحمد بن محمد محفوظ عسيري

محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد أحمد بن محمد محفوظ عسيري

أبرز المواد
مصر توقع عقدًا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة رافال

مصر توقع عقدًا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة رافال

أبرز المواد
حساب المواطن يؤكد أن تعليق الطلبات الجديدة للتسجيل لا زال مستمرًّا

حساب المواطن يؤكد أن تعليق الطلبات الجديدة للتسجيل لا زال مستمرًّا

أبرز المواد

عائض القرني يُقدم قصيدة لبائعة الخضار

عائض القرني يُقدم قصيدة لبائعة الخضار
http://almnatiq.net/?p=979441
المناطق - الرياض:

قدم الشيخ الدكتور عائض القرني، قصيدة إلى أم زياد بائعة الخضار التي تم تصويرها والتنمر عليها في مواقع التواصل.

ونشر القرني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قصيدة بعنوان “بائعة الخضار”، وجاء فيها:

أبائعة الخضار عليك مني *** سلام الله ما ضحك الصباحُ

نجوم الليل تُنظم فيك عقدًا *** بجيد المجد والجوزا وشاحُ

وفي نصف النهار وقفتِ رمزًا *** فطاب العيشُ والكسبُ المباحُ

سعوديون نشكر فيك عزمًا *** يفضُّ الصخر فالدنيا كفاحُ

وكان نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، قد وجه بتوفير مقر للسيدة أم زياد، حيث شمل التوجيه الكريم لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام.

وأجرى الأمير أحمد بن فهد اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضراوات؛ وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

روابط ذات صلة

محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد أحمد بن محمد محفوظ عسيري

محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد أحمد بن محمد محفوظ عسيري
مصر توقع عقدًا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة رافال

مصر توقع عقدًا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة رافال
حساب المواطن يؤكد أن تعليق الطلبات الجديدة للتسجيل لا زال مستمرًّا

حساب المواطن يؤكد أن تعليق الطلبات الجديدة للتسجيل لا زال مستمرًّا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*