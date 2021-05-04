احدث الأخبار

أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان
أبرز المواد
 فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”
أبرز المواد
 فتح باب القبول في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع
أبرز المواد
 الأردن يعلن فتح معبرين مع السعودية وسورية
أبرز المواد
 عائض القرني يُقدم قصيدة لبائعة الخضار
أبرز المواد
 محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد أحمد بن محمد محفوظ عسيري
أبرز المواد
 مصر توقع عقدًا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة رافال
أبرز المواد
 حساب المواطن يؤكد أن تعليق الطلبات الجديدة للتسجيل لا زال مستمرًّا
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
 استشارية أمراض معدية توجه نصائح للمسافرين للخارج في ظل ترقب بدء الرحلات
أبرز المواد
 محافظ الوجه يدشن حملة “اخرج زكاتك من بيتك”
أبرز المواد
أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان

أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان

أبرز المواد
فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”

فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”

أبرز المواد
فتح باب القبول في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين

فتح باب القبول في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين

أبرز المواد
“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع

أبرز المواد

الأردن يعلن فتح معبرين مع السعودية وسورية

الأردن يعلن فتح معبرين مع السعودية وسورية
http://almnatiq.net/?p=979444
المناطق - الرياض:

أعلن الأردن إعادة فتح معبرين بريين واحد مع سوريا والآخر مع السعودية، بعد أشهر على إغلاقهما ضمن إجراءات التصدي لكورونا.

وذكرت وزارة الداخلية الأردنية أنها بدأت من يوم أمس الاثنين تفعيل المنصة البرية في مركز ‏حدود العمري الحدودي مع السعودية، بواقع (200) شخص يوميًّا، وفي مركز جابر الحدودي مع سوريا (التي يعرف فيها باسم معبر نصيب) بواقع 150 شخصا يوميًّا.

وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون حسب الشروط الصحية المعتمدة، وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، واشترطت إحضار نتيجة سلبية لفحص كورونا.

وأرفقت الوزارة بيانها برابط منصة إلكترونية، ودعت الراغبين بالعبور إلى التسجيل فيها، وحسب نمط السفر: جوًّا أو برًّا أو للسياحة العلاجية.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان

أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان
فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”

فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”
فتح باب القبول في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين

فتح باب القبول في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*