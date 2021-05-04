احدث الأخبار

“joint venture” يفوز بأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك سلمان
أبرز المواد
 أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان
أبرز المواد
 فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”
أبرز المواد
 فتح باب القبول في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع
أبرز المواد
 الأردن يعلن فتح معبرين مع السعودية وسورية
أبرز المواد
 عائض القرني يُقدم قصيدة لبائعة الخضار
أبرز المواد
 محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد أحمد بن محمد محفوظ عسيري
أبرز المواد
 مصر توقع عقدًا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة رافال
أبرز المواد
 حساب المواطن يؤكد أن تعليق الطلبات الجديدة للتسجيل لا زال مستمرًّا
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
 استشارية أمراض معدية توجه نصائح للمسافرين للخارج في ظل ترقب بدء الرحلات
أبرز المواد
“joint venture” يفوز بأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك سلمان

“joint venture” يفوز بأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك سلمان

أبرز المواد
أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان

أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان

أبرز المواد
فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”

فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”

أبرز المواد
فتح باب القبول في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين

فتح باب القبول في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين

أبرز المواد

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع
http://almnatiq.net/?p=979447
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله-، تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي العيص ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

روابط ذات صلة

“joint venture” يفوز بأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك سلمان

“joint venture” يفوز بأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك سلمان
أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان

أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان
فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”

فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*