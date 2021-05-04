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فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”

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فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”

فيديو.. “تطوير جدة التاريخية” تعلق على الفيديو المتداول لانهيار جزء من “بيت ذاكر”
http://almnatiq.net/?p=979453
المناطق - جدة:

علق برنامج تطوير جدة التاريخية في وزارة الثقافة، على مقطع الفيديو المتداول لانهيار جزء من بيت ذاكر التراثي، وذلك من باب الوضوح والشفافية.  

وأوضح البرنامج أن بيت ذاكر الذي يقع في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).  

وأفاد بأن المبنى الذي تعرض جزء منه للانهيار مساء أمس (الإثنين)، يقع في قائمة المباني الآيلة للسقوط، مبيناً أن فرق الدفاع المدني باشرت أعمالها في الموقع ووضعت الاحترازات اللازمة. 

وأكد أنه الحـادثة لم تسفر عن أي خسائر بشرية، نظراً لإخلاء المنزل ومحيطه من السكان منذ أشهر، وتسويره وتطبيق كافة الإجراءات المعتمدة في المباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه تم رصد التطورات ومراقبتها منذ أسابيع.  

وجدد البرنامج عمله على حماية المباني التاريخية وحفظها وفق أعلى المعايير المتبعة، لتأهيلها وتطويرها في المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات. 

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