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أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان

أمير القصيم يُعزي أسرة العميد سليمان السلطان
http://almnatiq.net/?p=979458
المناطق - واس:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لأسرة العميد متقاعد سليمان بن عبدالعزيز السلطان، مدير أمن إمارة القصيم سابقاً رحمه الله.

ووصف سموه خلال اتصال هاتفي أجراه بأسرة الفقيد السلطان، بأنه من خيرة الزملاء لما عُرف عنه – رحمه الله – من حسن في التعامل ودماثة خلقه مع الجميع، ووفائه لدينه وملكه ووطنه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه وأسرته الصبر والسلوان.

من جانبها، قدمت أسرة السلطان شكرها وتقديرها لسموه على مواساته لهم، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.

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