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المكسيك.. مصرع 15 وإصابة 70 في انهيار جسر لمترو العاصمة

المكسيك.. مصرع 15 وإصابة 70 في انهيار جسر لمترو العاصمة
http://almnatiq.net/?p=979477
المناطق - وكالات

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار جسر مترو معلّق لحظة مرور قطار عليه في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، مساء الاثنين، إلى 15 قتيلاً فيما أصيب 70 آخرون، وفق ما أعلن جهاز إدارة المخاطر والدفاع المدني بالعاصمة المكسيكية.

وكانت حصيلة أولية أفادت بمصرع 13 وإصابة آخرين، ولكن الحصيلة زادت بعد وفاة اثنين آخرين.

ووقع الحادث نحو الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وانهار لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية. 

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل، طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثا عن ناجين.

وانتقلت عمدة مكسيكو سيتي كلوديا شينباوم، إلى مكان الحادث، مشيرة في تغريدة لها على تويتر، إلى أن التقدير الأولي للحادث هو إصابة 50 شخصاً.

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