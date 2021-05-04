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انهيار جزئي في منزل تاريخي وسط جدة.. والثقافة توضح

انهيار جزئي في منزل تاريخي وسط جدة.. والثقافة توضح
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المناطق - متابعات

تعرض “بيت ذاكر” في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية، أحد المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى انهيار جزئي دون وقوع خسائر بشرية.

وفي هذا الصدد، ذكر برنامج تطوير جدة التاريخية في وزارة الثقافة أن “بيت ذاكر” في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية، والذي تعرض جزء منه للانهيار مساء الاثنين، يقع في قائمة المباني الآيلة للسقوط، وباشرت فرق الدفاع المدني أعمالها في الموقع ووضعت الاحترازات اللازمة.

ولم تسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية، نظراً لإخلاء المنزل ومحيطه من السكان منذ أشهر، وتسويره وتطبيق كافة الإجراءات المعتمدة في المباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم رصد التطورات ومراقبتها منذ أسابيع.

وأكد برنامج تطوير جدة التاريخية عمله على حماية المباني التاريخية وحفظها وفق أعلى المعايير المتبعة، لتأهيلها وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.

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