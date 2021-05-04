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سقطت من برج بطهران .. وفاة راعية مصالح أمريكا بإيران

سقطت من برج بطهران .. وفاة راعية مصالح أمريكا بإيران
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لقيت السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية في طهران حتفها بعد أن سقطت من أعلى برج في منطقة كامرانية في العاصمة الإيرانية.

وفي حين لم تقدم معظم وسائل الإعلام المحلية أي تفاصيل حول وفاة السفيرة التي ترعى مصالح واشنطن أيضا بطهران، أفاد المتحدث الرسمي باسم منظمة الطوارئ مجبتي خالدي، بحسب ما نقلت وكالة “مهر”، اليوم الثلاثاء بأن شخصا يبلغ من العمر 50 عاما سقط من أحد أبراج كامرانية، ولسوء الحظ فقد حياته.

رجل أمن أمام السفارة السويسرية في طهران (أرشيفية- فرانس برس)

كما أوضح أنه “في الاتصال الأولي مع خدمات الطوارئ، قيل إن الضحية رجل، لكن بعد التحقيق تبين أنها سيدة، وأنها السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية”.

إلا أن المسؤول لم يقدم أي تفاصيل، مكتفيا بالقول” لم تتضح بعد أسباب الحادث، وما إذا كانت السيدة انتحرت، أم سقطت خطأ”، مضيفا “مضى وقت طويل على وفاتها”.

يذكر أن سويسرا تمثل المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

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