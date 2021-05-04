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” ترميم ” تدرب المتعافين من الأمراض النفسية ليساهمون في ترميم منازل المحتاجين

” ترميم ” تدرب المتعافين من الأمراض النفسية ليساهمون في ترميم منازل المحتاجين
http://almnatiq.net/?p=979499
المناطق - الدمام

وقعت جمعية ترميم بالشرقية اتفاقية تعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام لتدريب وتأهيل المتعافين من الأمراض النفسية على أعمال الترميم ودعمهم في المشاركة الاجتماعية برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل ووقع الاتفاقية عن الجمعية المهندس حمد الخالدي وعن مجمع الصحية النفسية الدكتور محمد الزهراني المشرف العام للمجمع . وأوضح الخالدي أن الاتفاقية تتضمن ترميم منازل المتعافين ونزلاء المجمع المنطبقة على شروط الخدمة وقيام الجمعية بتأهيل وتدريب المستفيدين من المجمع على أعمال الترميم كما تتضمن المشاركة مع المتطوعين بالمجمع لصيانة السكن المخصص لنزلاء المجمع وتبني المتطوعين المهرة بالتوظيف لدى شركاء ” ترميم ” في القطاع الخاص ، كما تم الاتفاق على تزويد الجمعية بقائمة النزلاء الراغبين بالتطوع في أعمال الترميم ، كما تقرر توفير مساحة لتدريب المتطوعين داخل المجمع . وأضاف الخالدي أن الاتفاقية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن يكون للقطاع غير الربحي فعالية أكبر في قطاع الاسكان خاصة أن الجمعية متخصصة في مجال ترميم وتأهيل المنازل بالشرقية والمجمع متخصص في الخدمات الصحية النفسية . 

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