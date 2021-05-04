احدث الأخبار

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة “داعش” في العراق وسوريا
أبرز المواد
 “منشآت” : التجارة الإلكترونية تجاوزت ربع مليار ريال بالربع الأول
أبرز المواد
 وفد الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم: ملتزمون بدعم الانتقال السياسي في السودان
أبرز المواد
 وزير دفاع تركيا من طرابلس: وجودنا هنا لحماية الليبيين
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 الرئيس التنفيذي يرعى حفل تخريج طلاب الصف الثالث ثانوي بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 “هدف”: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد
أبرز المواد
 ” ترميم ” تدرب المتعافين من الأمراض النفسية ليساهمون في ترميم منازل المحتاجين
المنطقة الشرقية
 سقطت من برج بطهران .. وفاة راعية مصالح أمريكا بإيران
أبرز المواد
 مصر تتعاقد مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة من طراز “رافال”
أبرز المواد
 تقارير استخباراتية أوروبية: إيران سعت لامتلاك تكنولوجيا أسلحة دمار شامل
أبرز المواد
 انهيار جزئي في منزل تاريخي وسط جدة.. والثقافة توضح
أبرز المواد
بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة “داعش” في العراق وسوريا

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة “داعش” في العراق وسوريا

أبرز المواد
“منشآت” : التجارة الإلكترونية تجاوزت ربع مليار ريال بالربع الأول

“منشآت” : التجارة الإلكترونية تجاوزت ربع مليار ريال بالربع الأول

أبرز المواد
وفد الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم: ملتزمون بدعم الانتقال السياسي في السودان

وفد الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم: ملتزمون بدعم الانتقال السياسي في السودان

أبرز المواد
وزير دفاع تركيا من طرابلس: وجودنا هنا لحماية الليبيين

وزير دفاع تركيا من طرابلس: وجودنا هنا لحماية الليبيين

أبرز المواد

“هدف”: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد

“هدف”: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد
http://almnatiq.net/?p=979502
المناطق - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عدم إلزام مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك الواقعة بين 7 مايو الجاري وحتى 17 مايو.

وتأتي إجراءات الإعفاء، في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الاتجاه، ساهم “هدف” في تمكين مستفيدي “حافز” وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل، وانتقالهم لفئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب.

روابط ذات صلة

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة “داعش” في العراق وسوريا

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة “داعش” في العراق وسوريا
“منشآت” : التجارة الإلكترونية تجاوزت ربع مليار ريال بالربع الأول

“منشآت” : التجارة الإلكترونية تجاوزت ربع مليار ريال بالربع الأول
وفد الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم: ملتزمون بدعم الانتقال السياسي في السودان

وفد الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم: ملتزمون بدعم الانتقال السياسي في السودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*