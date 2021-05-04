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أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=979508
المناطق - الدمام

 

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 21/09/1442هـ، 1763 جولة رقابية، و11 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 22 منشأة مخالفة، وتحرير (21) مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

وأوضحت بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، أمس، 26 بلاغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية، داعية الى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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