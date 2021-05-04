“منشآت” : التجارة الإلكترونية تجاوزت ربع مليار ريال بالربع الأول

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كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وفقا لـ«عكاظ» أن حجم الاستثمارات في التجارة الإلكترونية بلغ أكثر من 250 مليون ريال في الربع الأول من العام 2021 (تجاوزت ربع مليار ريال)، وبينت أن مبيعات عام 2020 تخطت 22 مليار ريال، بارتفاع التجارة الإلكترونية محليا بنسبة 26%.

وأوضحت الهيئة وجود عدد من الصفقات التي لم يتم الإعلان عن قيمتها حتى الآن، وبينت أن «التجارة الإلكترونية» استحوذت على 20% من إجمالي الصفقات التجارية.

وأكدت «منشآت» أن المملكة احتلت المركز الـ26 في قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية عالميًا، بتخطي مبيعات عام 2020 حاجز الـ22 مليار ريال، بصعود التجارة الإلكترونية محليا خلال العام الماضي 26%، وأشارت إلى وجود عدد من البرامج والخدمات التي تقدمها الهيئة لتطوير التجارة الإلكترونية في المملكة ودعم المستثمرين فيها، من أبرزها «دليل التطبيقات»، كدليل يضم كافة التطبيقات الإلكترونية، وصفحة «تأسيس المتاجر الإلكترونية»، التي يتم من خلالها دعم المتاجر التقليدية للاستفادة من إمكانات التجارة الإلكترونية وتسهيل عملية فتح المتجر الإلكتروني بطريقة نظامية وموثقة.

يذكر أن إجمالي عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة «معروف» بلغ 113 ألف متجر إلكتروني، إذ يتاح للجميع التسجيل في المنصة، مختلف الأعمال بحسب أنظمة وزارة التجارة.

يذكر أن هيئة «منشآت» تعمل على تعزيز دور التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية ورفع استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإمكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية في زيادة القدرة التنافسية، والتوسع، والنمو، وتعزيز هويتها التجارية محليا ودوليا.