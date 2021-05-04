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أمير الجوف يدشّن حملة “أخرج زكاتك من بيتك”

أمير الجوف يدشّن حملة “أخرج زكاتك من بيتك”
http://almnatiq.net/?p=979529
المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي والعديد من منسوبي الفرع.
واستمع سمو أمير منطقة الجوف إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعد أنموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.
ونوّه سموه خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، فيما ثمن الرويلي حرص سمو الأمير فيصل بن نواف ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

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