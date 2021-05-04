احدث الأخبار

“التأمينات الاجتماعية” توضح عقوبة تسجيل العامل دون علاقة عمل
أبرز المواد
 أمير نجران يكرّم الطالب الشهراني
أبرز المواد
 “سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”
أبرز المواد
 جدة.. إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي
أبرز المواد
 أمير الجوف يدشّن حملة “أخرج زكاتك من بيتك”
أبرز المواد
 بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة “داعش” في العراق وسوريا
أبرز المواد
 “منشآت” : التجارة الإلكترونية تجاوزت ربع مليار ريال بالربع الأول
أبرز المواد
 وفد الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم: ملتزمون بدعم الانتقال السياسي في السودان
أبرز المواد
 وزير دفاع تركيا من طرابلس: وجودنا هنا لحماية الليبيين
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
“التأمينات الاجتماعية” توضح عقوبة تسجيل العامل دون علاقة عمل

“التأمينات الاجتماعية” توضح عقوبة تسجيل العامل دون علاقة عمل

أبرز المواد
أمير نجران يكرّم الطالب الشهراني

أمير نجران يكرّم الطالب الشهراني

أبرز المواد
“سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

“سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة

“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة

أبرز المواد

جدة.. إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي

جدة.. إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي
http://almnatiq.net/?p=979532
المناطق - جدة:

أتلفت أمانة محافظة جدة 8,709 كجم من الفواكه والخضروات داخل السوق المركزي بحي الصفا خلال شهر أبريل الماضي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما صادرت 56,304 كجم من المواد المعروضة لمخالفات متنوعة, وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعية الخيرية للاستفادة منها.

وأوضح مدير سوق الخضار المركزي المكلف بأمانة جدة الدكتور يوسف الهاجوج أن الأمانة نفذت 134 زيارة ميدانية خلال الشهر الماضي شملت 448 نشاطاً قائماً أسفرت عن رصد 77 مخالفة، مبيناً تواصل الجولات الرقابية على السوق المركزي للتأكد من تحقق الاشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يُذكر أن الأمانة في إطار جهودها المستمرة لمتابعة امتثال الإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة أغلقت ساحات حراج سوق الخضار المركزي احترازياً حتى إشعار آخر والاكتفاء ببيع الجملة والتجزئة، كما ألزمت المستثمر بتسوير الموقع بالكامل وإنشاء مداخل ومخارج لتنظيم عملية الدخول والخروج.

روابط ذات صلة

“التأمينات الاجتماعية” توضح عقوبة تسجيل العامل دون علاقة عمل

“التأمينات الاجتماعية” توضح عقوبة تسجيل العامل دون علاقة عمل
أمير نجران يكرّم الطالب الشهراني

أمير نجران يكرّم الطالب الشهراني
“سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

“سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*