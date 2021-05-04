أمير القصيم يطلق المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”

المناطق - واس:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بما يسرت الدولة -أعزها الله- من السبل التي تكفل إيصال زكاة الفطر لمستحقيها، وفقاً للقنوات الرسمية، واستخدام التقنية الحديثة من خلال المنصة الوطنية للعمل الخيري “تبرع”.



وأكد سموه أهمية الدعم الإعلامي لبرامج العمل الخيري على جميع المنصات الاجتماعية التي تظهر الشكل الإيجابي ومدى الدعم من الميسورين ورجال الأعمال ومحبي الخير لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها القطاع الخيري بالمنطقة.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه في مكتبه اليوم المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” بمنطقة القصيم.



واستمع سموه إلى شرحٍ موجز من قبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، عن أهداف الحملة الإعلامية التي تستبق موعد إخراج زكاة الفطر وآلية الاستفادة من المنصة الوطنية “تبرع”, داعياً إلى الاستفادة من التقنية الحديثة لإخراج زكاة الفطرة عبر المنصة الوطنية “تبرع”، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



حضر التدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.