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“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة

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“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة

“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة
http://almnatiq.net/?p=979538
المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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