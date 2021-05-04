“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة

المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.



وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.