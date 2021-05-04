احدث الأخبار

“سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”
أبرز المواد
 جدة.. إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي
أبرز المواد
 أمير الجوف يدشّن حملة “أخرج زكاتك من بيتك”
أبرز المواد
 بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة “داعش” في العراق وسوريا
أبرز المواد
 “منشآت” : التجارة الإلكترونية تجاوزت ربع مليار ريال بالربع الأول
أبرز المواد
 وفد الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم: ملتزمون بدعم الانتقال السياسي في السودان
أبرز المواد
 وزير دفاع تركيا من طرابلس: وجودنا هنا لحماية الليبيين
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 الرئيس التنفيذي يرعى حفل تخريج طلاب الصف الثالث ثانوي بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 “هدف”: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد
أبرز المواد
“سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

“سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة

“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة

أبرز المواد
أمير القصيم يطلق المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”

أمير القصيم يطلق المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”

أبرز المواد
جدة.. إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي

جدة.. إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي

أبرز المواد

“سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

“سكني” يدشن 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف
http://almnatiq.net/?p=979541
المناطق - واس:

أعلن برنامج “سكني” عن إضافة 5 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي طرحت عبر “سكني” إلى 223 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض، ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

وأوضح برنامج “سكني” أنه فعَّل الحجز الإلكتروني لـ 5 مخططات جديدة مُوزعة على منطقتي الرياض والمدينة المنورة، إذ أضاف “سكني” 4 مخططات في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة هي مخططات “المحاش الشمالي” و “و/834″، و “و/930″ و” الميدان”، إضافة إلى مخطط “صوية” في محافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار “الأراضي السكنية” وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map ، تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، بالإضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي “البناء الذاتي” وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق “سكني” بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة

“الأرصاد” تحذر أهالي جازان من سحب رعدية ممطرة
أمير القصيم يطلق المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”

أمير القصيم يطلق المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”
جدة.. إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي

جدة.. إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*