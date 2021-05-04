أمير نجران يكرّم الطالب الشهراني

المناطق - واس:

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الطالب عمار بن علي بن موسى الشهراني بمناسبة فوزه بجائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز للأطفال ذوي الإعاقة، وحصوله على المركز الأول في الفرع الأول من المستوى الثالث على مستوى المملكة.



جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم “رتّل” بالمنطقة الدكتور مسفر بن سعيد لسلوم والطالب عمار الشهراني ووالده.



وثمّن سمو أمير المنطقة حصول الطالب على هذه الجائزة ، منوهاً باهتمام القيادة الرشيدة بكتاب الله والدور الفاعل للجهات وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم .