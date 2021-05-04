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“التأمينات الاجتماعية” توضح عقوبة تسجيل العامل دون علاقة عمل

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“التأمينات الاجتماعية” توضح عقوبة تسجيل العامل دون علاقة عمل

“التأمينات الاجتماعية” توضح عقوبة تسجيل العامل دون علاقة عمل
http://almnatiq.net/?p=979550
المناطق - واس:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل عدم تسجيل العاملين دون وجود علاقة عمل حقيقية، وفي حال رصد أي علاقة عمل غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات.

وأوضحت أنه في حال رصد أي حالة لتسجيل عامل دون وجود علاقة عمل فعلية، تقوم لجنة التحقيق في المخالفات في المؤسسة مباشرة ببحث الحالة والتأكد عن وجود علاقة عمل فعلية من عدمه، وفي حال ثبوت عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل، تطبق على المنشأة العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية، ويفرض عليها غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو 20.000 ريال أيهما أعلى عن كل حالة، كما يتم تطبيق مخالفة صرف تعويض دون وجه حق على المستفيد وتكون غرامتها لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إعادة ما صرف له، ويتم إلغاء مدد الاشتراك المسجلة ، كما يتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت التي تقوم بالتسجيل دون وجود علاقة عمل فعلية حيث يتم منعها من الاستقدام بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل.

وأشارت المؤسسة أنها تقوم باستخدام نظام ذكاء اصطناعي يتابع حركة تسجيل المشتركين ويقوم بتحليلها بناء على معايير معينة لاكتشاف الحالات المشبوهة واحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات.

وحثت المؤسسة المشتركين على التحقق من تسجيلهم في النظام، ومن أجورهم المسجلة وفق الأجر الصحيح؛ لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد، وتعويضات الأخطار المهنية، وتعويضات التعطل عن العمل “ساند”.

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