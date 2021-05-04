نائب أمير القصيم يطلّع على برامج التحوّل الصحي بالمنطقة

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع، الذي سلّم التقرير السنوي لإنجازات وجهود التجمع الصحي خلال العام الماضي، متصمنا ما تحقق للمنطقة من أهداف مرحليّة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسهم في التسهيل على المواطنين في تلقي الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية، وكذلك الخطوات التطويرية القادمة لدعم الخدمات الصحية بالمنطقة ، وفقاً لبرنامج التحول الصحي بوزارة الصحة.

ونوه سموه بما حصلت عليه البرامج الصحية بالمنطقة من تميز وإشادة في المؤشرات وزارة الصحة المرتبطة بخدمة المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية, وبما يتلقاه القطاع الصحي من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، معبرا عن شكره لمقدمي الخدمات الصحية على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى في مواجهة فيروس كورونا.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.