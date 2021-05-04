أمير الرياض يدشن حملة “أخرج زكاتك من بيتك”

المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، حملة “أخرج زكاتك من بيتك” عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال استقباله مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي والعديد من مسؤولي الفرع.

واستمع سموه لشرح عن الحملة وتمكين المواطن والمقيم من إخراج زكاة الفطر في أي يوم من من أيام رمضان المبارك.

كما دشن الأقسام النسائية بمكاتب الضمان الجتماعي بعدد من المحافظات، ومركز التنمية الاجتماعية بالدوادمي، مطلعاً سموه على إحصائية تطعيمات لقاح كورونا بالفروع الإيوائية بالمنطقة.

ثم تسلم سموه هدية تذكارية من إحدى فتيات دار الحضانة الاجتماعية بالرياض