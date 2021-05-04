الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع جمعية البر الـ 34

الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع جمعية البر الـ 34

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الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع جمعية البر الـ 34

الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع جمعية البر الـ 34
http://almnatiq.net/?p=979575
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية البر الأهلية في قصر الحكم اليوم، اجتماع جمعية البر الأهلية بالرياض الـ 34 بحضور سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
ورحب سموه بالأعضاء مثمناً جهودهم ودعمهم للجمعية في برامجها ونشاطاتها ودورهم في تطوير وتنسيق العمل الخيري.
كما تم استعراض جدول الأعمال الذي تضمن الاطلاع على إنجازات الجمعية خلال عام، بالإضافة إلى تقديم خلاصة عن مشروع تطوير الجمعية ومناقشة تشكيل لجنة استثمارية وصندوق البر الوقفي واتخذت التوصيات حيالها.

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