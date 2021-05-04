أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 113 ألف جولة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان

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نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة منذ انطلاق شهر رمضان المبارك، 113 ألفاً و826 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام، شملت المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الحدائق والميادين العامة، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتزامها بتطبيق الأنظمة والقوانين البلدية.

وأسفرت الجولات عن تسجيل 3446 مخالفة على عدد من المنشآت مع استكمال الإجراءات النظامية والقانونية بحقها، كما تم إغلاق 993 منشأة تجارية لإرتكابها عدد من المخالفات، تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح والتساهل في قياس درجة الحرارة للعملاء، إلى جانب مخالفات للتعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها ماضية في تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من امتثال المنشآت للتدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى قيامها بحملات توعوية تستهدف مشاركة المجتمع في عملية الرقابة الذاتية، والإلتزام بالبروتوكولات الصحية، داعية إلى المسارعة بالإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم 940.