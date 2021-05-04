استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الوزارة اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري.
واستعرض اللقاء الأمور التي تتعلق بأنشطة الوزارة ورسالتها بشكل خاص لخدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال.
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة المعين لدى بوركينا فاسو
استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الوزارة اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري.
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