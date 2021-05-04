الدكتور الربيعة يلتقي سفير المملكة لدى قيرغيزستان

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في الرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لقيرغيزستان وسبل تطويرها.

وأشاد السفير إبراهيم الراضي بالآلية الاحترافية للمركز وجهوده الكبيرة في خدمة المحتاجين حول العالم خصوصا قيرغيزستان، التي جاءت نتيجة الدعم اللامحدود الذي يلقاه المركز من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.