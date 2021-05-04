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أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة البلوي

أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة البلوي
http://almnatiq.net/?p=979591
المناطق- تبوك- علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه في الإمارة اليوم عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة بنت احمد البلوي ورحب سموه في بداية اللقاء بـالدكتورة أميرة البلوي منوهاً سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن من خلال ما يحظى به المجلس من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله_ معرباً سموه عن اعتزازه وفخره بالدكتورة البلوي وجميع بنات المنطقة متمنياً سموه لها دوام التوفيق والسداد في مهمتها الوطنية كعضو بمجلس الشورى من جهتها قدّمت الدكتورة أميرة البلوي شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وتوجيهات سموه السديدة وعلى دعمه المستمر والدائم لأبناء وبنات المنطقة  .

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