احدث الأخبار

الأخضر يواجه المغرب و الإمارات في كأس العرب لكرة قدم الصالات
أبرز المواد
 “البلدية والإسكان” أول وزارة تُطبق مشروع أساس “الاستحقاق المحاسبي” في أنظمتها المالية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الباحة يرعى اللقاء الأول لخريجي وخريجات كلية الطب
منطقة الباحة
 أمين منطقة الباحة يطلع على جاهزية المسالخ وأسواق الماشية استعدادًا لعيد الفطر
منطقة الباحة
 هيئة الاتصالات تعلن بدء المهلة التصحيحية لمقدّمي «الخدمات البريدية» دون ترخيص
محليات
 أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة البلوي
منطقة تبوك
 “هدف”: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد
الاقتصاد
 الدكتور الربيعة يلتقي سفير المملكة لدى قيرغيزستان
محليات
 وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة المعين لدى بوركينا فاسو
محليات
 أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 113 ألف جولة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان
منوعات
 الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع جمعية البر الـ 34
منطقة الرياض
 بدء إلزام الأندية الرياضية بوجود فريق نسائي لكل نادي
أبرز المواد
الأخضر يواجه المغرب و الإمارات في كأس العرب لكرة قدم الصالات

الأخضر يواجه المغرب و الإمارات في كأس العرب لكرة قدم الصالات

أبرز المواد
“البلدية والإسكان” أول وزارة تُطبق مشروع أساس “الاستحقاق المحاسبي” في أنظمتها المالية

“البلدية والإسكان” أول وزارة تُطبق مشروع أساس “الاستحقاق المحاسبي” في أنظمتها المالية

أبرز المواد
رئيس جامعة الباحة يرعى اللقاء الأول لخريجي وخريجات كلية الطب

رئيس جامعة الباحة يرعى اللقاء الأول لخريجي وخريجات كلية الطب

منطقة الباحة
أمين منطقة الباحة يطلع على جاهزية المسالخ وأسواق الماشية استعدادًا لعيد الفطر

أمين منطقة الباحة يطلع على جاهزية المسالخ وأسواق الماشية استعدادًا لعيد الفطر

منطقة الباحة

هيئة الاتصالات تعلن بدء المهلة التصحيحية لمقدّمي «الخدمات البريدية» دون ترخيص

هيئة الاتصالات تعلن بدء المهلة التصحيحية لمقدّمي «الخدمات البريدية» دون ترخيص
http://almnatiq.net/?p=979594
المناطق - واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للتنافسية عن بدء المهلة التصحيحية للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بخدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، ودخولها حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443هـ الموافق 21 أكتوبر 2021م، لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في هذا القطاع، وذلك
بهدف حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.
وبينت الهيئة أن الخدمات البريدية المرخصة في المملكة تشمل «نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية» لافتة إلى أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الإلكتروني، ودعت كافة مقدمي الخدمة غير المرخصين من المنشآت والأفراد إلى تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التصحيحية، والتواصل معها عبر القنوات الرسمية لغرض الدعم والتمكين وإيضاح كافة الخطوات المطلوبة لممارسة تلك الأنشطة في مناخ آمن وجذاب، موضحة أن مخالفة ممارسة نشاط تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة من دون ترخيص عقب انتهاء المهلة يُعرض المنشأة الى العقوبات والغرامات المقررة نظاماً لدى كافة الأجھزة الحكومية، والتي قد تصل الى الغرامات المالية وعقوبات إغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.
يذكر أن “هيئة الاتصالات” تعمل على إصدار ومراقبة التنظيمات الخاصة بأنشطة قطاع الخدمات البريدية في المملكة سعياً إلى تطويرها وتحسين تجربة المستفيدين منها وتحقيق المنافسة العادلة داخل هذا القطاع الحيوي، ويمكن للمهتمين والمستثمرين معرفة المزيد من المعلومات حول أنشطة القطاع والحصول على التراخيص أيضاً عبر موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa.

روابط ذات صلة

“البلدية والإسكان” أول وزارة تُطبق مشروع أساس “الاستحقاق المحاسبي” في أنظمتها المالية

“البلدية والإسكان” أول وزارة تُطبق مشروع أساس “الاستحقاق المحاسبي” في أنظمتها المالية
الدكتور الربيعة يلتقي سفير المملكة لدى قيرغيزستان

الدكتور الربيعة يلتقي سفير المملكة لدى قيرغيزستان
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة المعين لدى بوركينا فاسو

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة المعين لدى بوركينا فاسو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*