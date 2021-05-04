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أمين منطقة الباحة يطلع على جاهزية المسالخ وأسواق الماشية استعدادًا لعيد الفطر

أمين منطقة الباحة يطلع على جاهزية المسالخ وأسواق الماشية استعدادًا لعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=979597
المناطق - واس

قام أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط اليوم بجولات تفقدية وتفتيشية على عدد من المسالخ وأسواق الماشية في مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي للتأكد من جاهزيتها للعمل وفق الخطط الموضوعة خلال إجازة عيد الفطر السعيد.
وأوضح الدكتور السواط أن أمانة المنطقة وبلدياتها أنهت كافة التجهيزات والاستعدادات في (١٤) مسلخاً نموذجياً بالإضافة إلى (٣٧) نقطة ذبح معتمدة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وذلك لاستقبال الذبائح من أسواق المواشي والبالغ عددها (١١) سوقاً بمنطقة الباحة أو من خارجها، وأشار إلى تكثيف أعداد وتواجد المراقبين والمشرفين والأطباء والمساعدين البيطريين لمتابعة سير العمل في المسالخ وأسواق الماشية وفق الخطة التي تم الإعداد لها مسبقاً.
وأضاف أنه تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ ورفع طاقتها التشغيلية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس وباء كورونا المستجد حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمسالخ في المنطقة بعدد (٥٠٧٠) ذبيحة يومياً، مشيراً إلى أنه تم توجيه إدارات المسالخ وإلزامها بضرورة تكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل أماكن انتظار المواطنين والمقيمين وتحديد بوابات للدخول والخروج وإدخال مرتادي المسالخ على دفعات للحد من الازدحام حفاظاً على سلامتهم.

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