رئيس جامعة الباحة يرعى اللقاء الأول لخريجي وخريجات كلية الطب

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رعى معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين اليوم ، اللقاء الأول لخريجي وخريجات كلية الطب بالجامعة الذي نظمته كلية الطب بحضور وكلاء ووكيلة الجامعة وعدد من عمداء ووكلاء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة وخريجي الكلية الدفعة السابعة وخريجات الكلية الدفعة الأولى وذلك على المسرح الرئيس بالمدينة الجامعية.

وهنأ معاليه الخريجين والخريجات من كلية الطب لجهودِهم ودَأبِهم للحصولِ على العلم والمعرفة، متطلعا أن يكونوا خير ممثلين لجامعتهم في ميادين العمل والعطاء.

من جانبه أوضح عميد كلية الطب الدكتور علي الغامدي أن عدد الخريجين حتى هذا العام ما يقارب 271 طبيباً وطبيبة، وقد حرصت الكلية عبر تلك السنين الماضية على تجويد مخرجاتها والرفع من تصنيفهم في الاختبارات المعيارية مثل الامتحان التحصيلي على مستوي كليات الطب بالمملكة أو هيئة التخصصات الصحية .

عقب ذلك شاهد الحضور فلما عن مسيرة كلية الطب نشأتها وإنجازاتها وما قدمتها من أنشطة وبرامج وفعاليات.

ثم كرَّم معالي رئيس الجامعة الحاصلين على المراتب الأولى من الخريجين والخريجات.