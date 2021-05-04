الأخضر يواجه المغرب و الإمارات في كأس العرب لكرة قدم الصالات

المناطق - واس

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب، الإمارات، جزر القمر، فيما جاءت منتخبات مصر “المستضيف ” وموريتانيا والبحرين والكويت في المجموعة الأولى للبطولة بنسختها الخامسة التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 – 30 مايو الحالي.

وأقيمت القرعة التي أجراها الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم بمقره في مدينة الرياض بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي والأمين المساعد مبارك الضفيان وعدد من ممثلي المنتخبات المشاركة، إذ تعد هذه البطولة أولى بطولات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2021 / 2022.