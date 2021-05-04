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المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات للصرف الصحي في أجزاء متفرقة من حي الفواز جنوب مدينة الرياض

المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات للصرف الصحي في أجزاء متفرقة من حي الفواز جنوب مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=979622
المناطق - واس

أنهت شركة المياه الوطنية -ممثلة بالقطاع الأوسط- تنفيذ شبكات صرف صحي بأجزاء من حي الفواز جنوب مدينة الرياض، وذلك لخدمة أكثر من (15) ألف مستفيد من سكان الحي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لرفع الضرر البيئي عن سكان حي الفواز، إضافة إلى تنفيذ خطط الشركة الإستراتيجية لتهيئة البُنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدّة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وبيّنت الشركة أن المشروع بلغت أطوال شبكاته أكثر من (32) كم، حيث تم تنفيذ (1297) توصيلة منزلية بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 36 مليون ريال، مشيرةً إلى أنه يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة عن طريق رفع الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية.
وأكدت أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة، وذلك للانتهاء منها ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مشددةً في الوقت نفسه على مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية.

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